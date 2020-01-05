عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محافظ اسطنبول: ترحيل 37 ألف و 582 لاجىء سورى

الأحد 5 يناير 2020

أعلن محافظ اسطنبول على يارلى كايا بيانات عام 2019 المتعلقة باللاجئين السوريين. وقال يارلى كايا أنه فى عام 2019 تم احتجاز 118 ألف 432 لاجىء.



وأوضح أن 97 ألف 255 لاجىء سورى مقيدين بمحافظات أخرى قد رحلوا من اسطنبول. فيما انخفض عدد السوريين الذين يحملون صفة "تحت الحماية المؤقتة" العام الماضى إلى 78 ألف و243 شخص. وتم احتجاز 118 ألف و 432 مهاجر فيما تم ترحيل 37 ألف و 582.

وبلغ عدد المهاجرين المعتقلين عام 2016، 10 الآلاف و 183 شخص، بينما وصل فى عام 2017: 18 ألف و 254 شخص.

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أما فى عام 2018، فوصل العدد إلى 28 ألف و 364، بينما وصل فى عام 2019 إلى 118 ألف و 432 شخص.

أما عدد المهاجرين المُرحلين، فوصل فى عام 2016، 2346 شخص ، وعام 2017: 7 الآلاف و814 شخص، وفى عام 2018، 11 ألف و 292 شخص، وفى عام 2019 37 ألف و 582 شخص.

أما عدد السوريين الذى يحملون صفة "تحت الحماية المؤقتة":، فوصل فى عام 2016 إلى 438 ألف و 861 شخص، وعام 2017: 538 ألف و 100شخص، وعام 2018: 557 ألف و 663 شخص، وفى عام 2019: 479 ألف و 420 شخص.