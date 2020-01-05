عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تطورات حرق مقر الحشد الشعبى فى العراق

الأحد 5 يناير 2020

أفادت شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه تم حرق مقر الحشد الشعبى فى محافظة ذى قار العراقية، كانت السفارة الأمريكية فى بغداد طالبت من رعاياها مغادرة العراق على الفور، وذلك بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة جوية أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليمانى، وأفادت فضائية سكاى نيوز أن الزعيم العراقي الشيعي مقتدى الصدر أمر بعودة نشاط ميليشيات "جيش المهدي" بعد الضربة الأمريكية.



يذكر أن قاسم سليمانى قُتل فجر أمس الجمعة فى ضربة أمريكية استهدفت سيارته فى محيط مطار بغداد الدولى بعد عودته من سوريا. وأدت الضربة أيضًا لمقتل عدد من قادة الحشد الشعبى، أبرزهم نائب هيئة الحشد أبو مهدى المهندس، وعدد من الإيرانيين منهم 4 ضباط كبار.

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كانت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أكدت أن العملية التى استهدفت مطار بغداد الدولى، وقتلت قادة إيرانيين بينهم قاسم سليمانى، وأبومهدى المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبى، هدفها ردع أى خطط إيرانية في المستقبل لشن هجمات ضد أميركا. وأضافت الوزارة أن الرئيس ترامب أمر بقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد أن تأكد أن الأخير صادق على قرار الهجوم على السفارة الأميركية فى بغداد.

وكان الحرس الثورى الإيرانى، قد أعلن فى بيان، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، وكذلك القيادى بالحشد الشعبى العراقى أبو مهدى المهندس، بينما أعلن التليفزيون العراقى الرسمى، مقتل قاسم سليمانى قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق.

فيما أكدت نانسي بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، أن عملية قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيرانى، وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى، فى قصف استهدف موكبهما فى العراق صباح أمس الجمعة، ينذر بتصعيد خطير وسيكون له أثار خطيرة تنذر بالتصعيد في المنطقة مطالبة الإدارة الأمريكية بإبلاغ الكونجرس عن الوضع القائم حاليا فى العراق.