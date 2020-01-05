عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبان تعلن مسئوليتها عن انفجار بقاعدة أمنية جنوب أفغانستان

الأحد 5 يناير 2020

أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسئوليتها عن شن هجوم باستخدام سيارة مفخخة على قاعدة لقوات الأمن في ولاية قندهار جنوب أفغانستان، في وقت سابق اليوم الأحد.



وأفاد مكتب محافظ الإقليم - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، بأن الانفجار أسفر عن مقتل سائق السيارة المفخخة التي انفجرت قبل الوصول إلى هدفها المفترض، مشيرًا إلى أنه تم نشر تعزيزات جوية وبرية بالمنطقة أردعت عناصر الحركة.

وقالت القناة الافغانية: إن حركة طالبان نفذت أيضًا هجومًا على نقطة تفتيش أمنية في حوالي الساعة العاشرة (بالتوقيت المحلي للبلاد).