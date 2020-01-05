عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع أعداد المصابين بـ المرض الغامض في الصين.. ما السر

الأحد 5 يناير 2020

قالت إدارة الصحة والغذاء في هونج كونج، الأحد: إن سبع حالات إضافية تخضع للعلاج من التهاب رئوي فيروسي محتمل، وفق ما قالته وكالات الأنباء اليوم.



وبعد تسجيل الحالات الجديدة، تعتقد السلطات أن 15 مريضا في الإجمال في هونج كونج ربما أصيبوا بمرض تنفسي "غامض"، أصابت عدواه ما لا يقل عن 44 شخصا في مدينة ووهان في بر الصين.

وقالت السلطات الصينية، الجمعة، إن 11 حالة من المصابين الأربعة والأربعين حالتهم حرجة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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ويذكّر المرض الذي ظهر الشهر الماضي، بتفشي "وباء سارس 2002-2003" الذي ظهر في جنوب الصين، وقتل أكثر من 700 شخص في بر الصين وهونج كونج وأماكن أخرى.

وقالت صوفيا تشان مديرة الإدارة الصحية في هونج كونج: إن الحالات السبع التي أبلغ عنها مؤخرا مستقرة.

وصدرت توجيهات للمستشفيات والأطباء، بالإبلاغ عن حالات الحمى التي يعاني منها أي شخص كان قد سافر إلى ووهان خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، حسبما أفادت تشان.

وذكرت إدارة المستشفى أنها فعّلت مستوى "الاستجابة الحرجة" للحد من انتشار العدوى.

وحذرت مديرة الإدارة الصحية سكان هونغ كونغ من أسواق المأكولات البحرية، ومسابقات الأكل في بر الصين.