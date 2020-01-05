عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبد المهدي يطالب بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق

الأحد 5 يناير 2020

طالب رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، من البرلمان العراقي، اليوم دراسة تبعات أي قرار لبحث حماية سيادة العراق.



وقال عبد المهدي، "نحن أمام خيارين أولهما إنهاء وجود القوات الأميركية بشكل عاجل، إما الخيار الثاني هو حصر دور أي قوات أجنبية بتدريب القوات العراقية وملاحقة خلايا داعش مع وضع جدول زمني لإنهاء وجود هذه القوات".

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وعقد البرلمان العراقي، أمس الأحد، جلسة طارئة لبحث تداعيات الضربات الأمريكية في العراق، برئاسة عبد المهدي، لبحث إلغاء الاتفاق العسكري الأمريكي العراقي.

وكان قد دعا عبد المهدي خلال الفترة الماضية عقد البرلمان جلسة للرد على التداعيات الأمريكية في العراق.

وفي أعقاب ذلك، اكد النائب كاظم الصيادي، الأحد، أن عبد المهدي سيحضر جلسة البرلمان المقرر فيما دعا الكتل الى طرد كل من لا يحضر الجلسة.

كما طالب عبد المهدي الخارجية العراقية استدعاء السفير الأمريكي للاحتجاج على غارة سليماني.