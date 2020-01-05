بوادر الحرب.. المرشد الإيراني يستعين بـ«البسملة» تمهيدا للرد العسكري.. وترامب يرد على تهديدات إيران بالرقم 52

كتب: ضياء السقا

يحبس العالم أنفاسه بعد التوترات العنيفة التي اندلعت مؤخرا بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، إثر مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية استهدفت موكبه قرب مطار بغداد، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومنذ حادث الاغتيال الذي وقع الجمعة الماضية، يتبادل الطرفان الأمريكي والإيراني تهديدات مباشرة، مما جعل البعض يتوقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في المنطقة.

تغريدة غامضة من خامنئي.. ومتابعوه: «عملية عسكرية كبيرة ضد أمريكا»

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للمرشد الإيراني علي خامنئي على تويتر تغريدة جديدة، أثارت الكثير من التساؤلات بين رواد موقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى خامنئي بكتابة "بسم الله الرحمن الرحيم" باللغة الإنجليزية، دون أن يرفقها بأي تعليق آخر، وهو ما دفع متابعيه للتساؤل حول فحوى التغريدة، خاصة وأنها تقرأ عند بداية قراءة سور القرآن الكريم.

ورجح المتابعون أن تكون "البسملة" بداية عمل عسكري كبير تنفذه إيران ضد مصالح الولايات المتحدة، رداً على مقتل سليماني.

وقارن متابعو المرشد الإيراني تغريدة خامنئي وتغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد مقتل سليماني، حيث اكتفى زعيم البيت الأبيض بنشر صورة العلم الأمريكي دون أن يرفقها بتعليقات.

وزير الدفاع الإيراني يتحدى أمريكا

وفي سياق متصل، استبعد العميد أمير حاتم، وزير الدفاع الإيرانى، ما سماه تجرأ الولايات المتحدة الأمريكية بشن هجوم على بلاده.

وأضاف وزير الدفاع الإيرانى في تصريحات إعلامية، الأحد، ردًا على تهديدات ترامب، "فى أى مواجهة محتملة سنرى مواقع أى طرف ستضرب".

مستشار المرشد الأعلي: الرد سيكون عسكريا

وفي ذات السياق، قال حسن دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران، إن رد بلاده على مقتل سليماني سيكون عسكريا بالتأكيد، وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

وأضاف دهقان في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية من طهران: "دعني أقول لك أمرا واحدا، قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسع أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمريكيون هم من بدأوا الحرب وعليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

وتابع: "الأمر الوحيد الذي يمكنه إنهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأمريكيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأمريكي، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أى عمل ضد أمريكيين أو مصالح أمريكية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا إلى أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".

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تهديدات ترامب

وكان ترامب قد هدد إيران، مجددا، بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على مقتل سليماني.

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، "لقد هاجمونا فى السابق فردينا، وإن هاجمونا مجددا، وهو ما لا أنصحهم القيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

أضاف الرئيس الأمريكي: "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 ترليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل فى العالم، فى حال هاجمت إيران أى من قواعدنا أو أى من مواطنينا فسنرسل بعضا من تلك المعدات الحديثة دون أى تردد".

ترامب يرد على التهديدات بالرقم 52

وواصل ترامب تغريداته قائلا إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً في إيران ستضربها بسرعة وبقوة كبيرة، إذا شنت طهران هجمات ضد أهداف أو أفراد أمريكيين.

وأوضح ترامب، في تغريدة أخرى، أن الرقم 52 يُمثّل عدد الأميركيين الذين تم احتجازهم كرهائن في السفارة الأمريكية في طهران لأكثر من سنة أواخر عام 1979.

وتابع الرئيس الأمريكي أن بعض تلك المواقع "على مستوى عال جدّاً ومهمّة بالنّسبة إلى إيران والثقافة الإيرانيّة"، مؤكد اًن تلك الأهداف، وإيران نفسها، سيتمّ ضربها بشكل سريع جداً وقوي جداً.

واختتم ترامب تغريداته قائلا: "الولايات المتحدة لا تريد مزيداً من التهديدات".

سر الرقم 52

واختار ترامب الرقم 52 سعياً منه لتذكير العالم بما جرى في الرابع من نوفمبر عام 1979، عندما قام طلاب من الثوار الإيرانيين الموالين للخميني بمهاجمة السفارة الأمريكية في العاصمة طهران.

وأقدم المحتجون على كسر الأقفال وفتح الأبواب، وقاموا باقتحام ساحة السفارة بسهولة، قبل الاستيلاء عليها خلال 3 ساعات.

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وحاول موظفو السفارة تدمير الوثائق، لكن سرعان ما دخل المهاجمون إلى المبنى، فصادروا معظم الوثائق.

وأخذ الطلاب 52 دبلوماسياً ومدنياً أمريكياً من سكان السفارة كرهائن، ثم توصلوا إلى مئات النسخ من الوثائق وحدثت أزمة دولية كبيرة.

وبعد مفاوضات أمريكية لإطلاق سراح الرهائن، قامت واشنطن بشن عملية عسكرية لإنقاذهم في 24 أبريل 1980، إلا أنها فشلت وأدت إلى تدمير طائرتين ومقتل 8 جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد.

وانتهت الأزمة بالتوقيع على اتفاقية الجزائر في الـ 19 من يناير عام 1981، وتم الإفراج عن الرهائن في اليوم التالي، بعد دقائق من تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد رونالد ريجان.

وتعد الأزمة حادثاً محورياً في تاريخ العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حيث يعتقد بأنها سبباً في هزيمة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية، كما أنها كانت بداية فرض عقوبات اقتصادية أميركية على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بعد استهدافه هو ومرافقيه بطائرة مسيّرة بالقرب من مطار بغداد الدولي في العراق.