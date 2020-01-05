المرصد السوري: ألف مقاتل سوري موالين لتركيا وصلوا الى طرابلس

أفاد ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​ عن وصول ألف مقاتل سوري موالين ل​تركيا​ إلى العاصمة الليبية ​طرابلس​، وأنه قد وصل حوالي 1700 مسلح الى المعسكرات التركية لتلقي التدريب.

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