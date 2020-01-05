الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اغتيال سليماني جريمة كبيرة وواضحة

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير في فلسطين أبو أحمد فؤاد، أن إغتيال سليماني هو جريمة كبيرة مدانة من جميع الأحرار في العالم.
وأشار فؤاد في حديث تلفزيوني، الى أن خروج القوات الأميركية من المنطقة هو أولوية يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن فصائل المقاومة الفلسطينية تعرضت لإغتيالات كبيرة من الإدارة الأميركية داعيا الى تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية مشيرا الى أن العمل يجب أن يكون من خلال غرفة عمليات مشتركة للمقاومة لتوزيع بنك الأهداف حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة.
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