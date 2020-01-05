الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: اغتيال سليماني جريمة كبيرة وواضحة

أعلن نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير في ​فلسطين​ أبو أحمد فؤاد، أن إغتيال سليماني هو جريمة كبيرة مدانة من جميع الأحرار في ​العالم​.

وأشار فؤاد في حديث تلفزيوني، الى أن خروج ​القوات الأميركية​ من المنطقة هو أولوية يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى أن فصائل ​المقاومة الفلسطينية​ تعرضت لإغتيالات كبيرة من ​الإدارة الأميركية​ داعيا الى تطوير قدرات المقاومة الفلسطينية مشيرا الى أن العمل يجب أن يكون من خلال غرفة عمليات مشتركة للمقاومة لتوزيع بنك الأهداف حسب الإمكانيات المتاحة لدى كل جهة.