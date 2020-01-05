طالبان: نأسف بشدة لمقتل سليماني

أعلنت ​حركة طالبان​ عن "أسفها الشديد" لحادث مقتل قائد ​فيلق القدس​ الإيراني ​قاسم سليماني​، واصفة الواقعة بـ"الحدث المهم والعظيم". وفي حديث صحفي، أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي للحركة الأفغانية في قطر سهيل شاهين، إن مقتل قاسم سليماني "بلا شك حدث مهم"، واصفا سليماني بـ"المجاهد الكبير"، معتبرة أن عملية اغتياله جاءت "بطريقة وحشية"، وأن "الجهاد ضد ​القوات​ الأمريكية في ​أفغانستان​ سيستمر بقوة".



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