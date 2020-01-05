فوضى وسجال داخل قاعة البرلمان العراقي

شهد ​البرلمان العراقي​ فوضى وسجالا قبل الجلسة التي من المقرر أن تناقش مطالبات بعض الأحزاب بإخراج ​القوات​ الأمريكية من البلاد، وإنهاء الاتفاقية الموقعة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن الكتل السُنية والكردية لم تحضر حتى الآن جلسة البرلمان غير العادية المقرر عقدها اليوم باستثناء القليل من الأعضاء، وتقرر تأجيل الجلسة لساعة.

هذا وقد أقيم مجلس عزاء على روح نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​"، منوها بأن "الأحزاب الشيعية حضرت بكاملها إلى الجلسة".