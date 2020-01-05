وزارة الصحة الليبية: مقتل 28 شخصا في هجوم على أكاديمية عسكرية بطرابلس

أعلن وزير الصحة في ​الحكومة الليبية​، أحميد بن عمر، عن مقتل أكثر من 28 شخصا في هجوم على أكاديمية عسكرية بالعاصمة الليبية ​طرابلس​.

وأشار بن عمرفي اتصال هاتفي مع وكالة رويترز، إلى أن "عدد القتلى والمصابين لا يزال في ازدياد"، وأن خبراء الطب الشرعي لم يتمكنوا من حصر عدد بعض الأشلاء البشرية حتى الآن.

وكانت خدمة الإسعاف دعت في وقت سابق إلى وقف ​إطلاق النار​ بشكل مؤقت للسماح لأفرادها بانتشال جثث خمسة ​مدنيين​ قتلوا على طريق السدرة في طرابلس وإجلاء الأسر المقيمة بالمنطقة.

وأكدت ​فرق الإسعاف​ والطوارئ انسحبت بعدما تعرضت ل​إطلاق نار​ خلال سعيها للوصول للمنطقة.



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