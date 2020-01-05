العربية: أبو الغيط قلق من التطورات المتلاحقة في العراق

أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصدر مسؤول في ​الجامعة العربية​، بأن أمين عام الجامعة العربية ​أحمد أبو الغيط​ قلق من التطورات المتلاحقة في ​العراق​.

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