بومبيو: هناك احتمالات حقيقية لاستهداف إيران جنوداً أميركيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ان "أي عمل ​عسكري​ أميركي مقبل ضد ​إيران​ سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد الرئيس ​دونالد ترامب​ بضرب مواقع ثقافية إيرانية".

وأكد بومبيو في حديث لقناة "إيه بي سي" الأميركية انه "سنتصرف ضمن إطار القانون"، رداً على سؤال حول ذكر البنتاغون نفسه مسألة حماية المواقع الثقافية.

وراى ان "هناك احتمالات حقيقية لاستهداف إيران جنوداً أميركيين"، معتبرا ان "رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي استقال بسبب تدخلات ايران وواشنطن تتطلع لمتابعة عملها في العراق".