رويترز: التحالف ضد داعش يوقف عملياته ضد التنظيم ويركز على حماية قواته

أفادت وكالة "​رويترز​"، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، بأن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي قرر وقف عملياته ضد التنظيم في ​العراق​، ويركز على حماية قواته المتواجدة هناك.

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