الملك الأردني يؤكد للرئيس العراقي أهمية تجنيب المنطقة أي تهديد

ذكرت قناة "العربية" أن الملك الأردني ​عبدالله الثاني​ أكد للرئيس العراقي ​برهم صالح​ أهمية تجنيب المنطقة أي تصعيد، بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ​أبو مهدي المهندس​.

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