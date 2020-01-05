مستشار خامنئي: رد إيران على مقتل سليماني سيكون ضد مواقع عسكرية

أعلن المستشار العسكري للمرشد الأعلى بإيران ​حسين دهقان​ أن رد بلاده على مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء ​قاسم سليماني​ سيكون عسكريا بالتأكيد وأنه سيكون ضد مواقع عسكرية.

وفي حديث لشبكة "cnn"، أشار إلى أن "قيادتنا أعلنت رسميا أننا لم نسعى أبدا للحرب ولن نسعى لها، الأمثركيون هم من بدأ الحرب وعليه عليهم قبول ردود الفعل المناسبة على أعمالهم".

واعتبر أن "الأمر الوحيد الذي يمكنه انهاء هذه المرحلة من الحرب هو أن يتلقى الأميركيون ضربة مساوية للضربة التي قاموا بها وبعدها عليهم ألا يسعوا إلى تجديد الدورة".

وفي تعليق على تغريدة الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، وما قالة عن تحديد 52 هدفا في إيران إن أقدمت الأخيرة على أي عمل ضد أميركيين أو مصالح أميركية، قال دهقان إنها "سخيفة وغريبة"، لافتا على أن ترامب "لا يعرف القانون الدولي ولا يعترف بقوانين الأمم المتحدة".