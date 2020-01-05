مقتدى الصدر: لاغلاق السفارة الأميركية ببغداد وطرد قواتها من العراق

دعا زعيم ​التيار الصدري​ السيد ​مقتدى الصدر​ جميع ​فصائل المقاومة​ داخل ​العراق​ وخارجه الى اجتماع فوري لتشكيل أفواج المقاومة الدولية، وأشار الى وجوب الغاء الإتفاقية الأمنية مع ​واشنطن​ وإغلاق ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ وإغلاق القواعد الأميركية وطردها من العراق، وأكد على تجريم التواصل مع ​الحكومة الأميركية​ وإلغاء التعامل معها بشتى الأشكال بما فيها مقاطعة البضائع الأميركية.

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