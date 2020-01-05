البرلمان العراقي يقرر إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع قوات التحالف الدولي

قرر ​البرلمان العراقي​ إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، ، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

وأوضح القرار الذي صوت عليه البرلمان أن الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر.

كما صوت البرلمان العراقي على إلزام الحكومة تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد الولايات المتحدة.