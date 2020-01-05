الخارجية العراقية: إستدعاء السفير الأميركي في بغداد على خلفية الضربات الجوية في القائم

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية عن إستدعاء السفير الأميركي في بغداد "ماثيو تولر" على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القطعات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين شهيد وجريح

وأشارت ​وزارة الخارجية العراقية​ في بيان لها أن الضربات الأميركية في العراق هي خرق للإتفاق مع ​التحالف الدولي​، ولا يجوز استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة.