الخارجية العراقية: إستدعاء السفير الأميركي في بغداد على خلفية الضربات الجوية في القائم

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن إستدعاء السفير الأميركي في بغداد "ماثيو تولر" على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القطعات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين شهيد وجريح
وأشارت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها أن الضربات الأميركية في العراق هي خرق للإتفاق مع التحالف الدولي، ولا يجوز استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة.
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