ا ف ب: الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل يشهر سكيناً ويصرخ الله أكبر

افادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن "اصابة رجل برصاص ​الشرطة الفرنسية​ بعد ان شهر سكيناً في أحد شوارع مدينة ميتز شمال شرق فرنسا، هاتفا "الله أكبر"،

واكد المدعي العام الفرنسي كيريستيان ميكوري إن الرجل "معروف بتطرفه واضطراب شخصيته".

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