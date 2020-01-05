لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​​زياد أسود​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "لكل تاريخ مشرف شخص و قضية وهدف ولكل من يغطي تاريخه بماله الوسخ نتيجته مزبلة التاريخ، وهكذا تفهم حركة الناس الغاضبة و يستفاد منها".

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كانت هذه تفاصيل خبر اسود: لكل تاريخ مشرف شخص ولكل من يغطي تاريخه بماله الوسخ نتيجته مزبلة التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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