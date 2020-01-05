أعربت نقابة أطباء الأسنان في لبنان- بيروت، في بيان، عن أسفها للحادث الذي تعرض له الدكتور فادي الهاشم وعائلته، معلنة "تضامنها معه ووقوفها الى جانبه وتقديم الدعم الكامل له".
وشكرت القوى الأمنية على "حسن المعاملة التي قدمتها للدكتور الهاشم"، متمنية على السلطات القضائية "عدم توقيفه والافراج عنه لعودته إلى عائلته سريعا في هذا الظرف الدقيق بما انه كان في حالة الدفاع عن النفس".
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة أطباء أسنان بيروت أعلنت تضامنها مع الهاشم: لعودته إلى عائلته سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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