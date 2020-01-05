البزري: الوضع الراهن يستدعي إعادة النظر في آلية تشكيل الحكومة العتيدة

اعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​ أن "​الأزمة​ السياسية والصعوبات المعيشية التي يُعاني منها المواطنون، وآمال وتطلعات ​الشعب اللبناني​ الذي نزل الى ساحات الحراك مطالباً ب​مكافحة الفساد​، ووقف الهدر، ومحاسبة الفاسدين إضافة إلى التطورات الإقليمية الخطيرة، تستدعي إعادة تقييم حقيقي وإعادة نظر واضحة وصريحة في المقاربة الحكومية المُتّبعة وذلك ضرورة لتشكيل ​حكومة​ يثق بها الشعب اللبناني رئيساً وأعضاء قادرة على مواجهة الإرتدادات الإقليمية، وقادرة أيضاً على مواجهة التحديات الداخلية لناحية تحقيق طموحات وتطلعات اللبنانيين ومطالبهم المُحقّة.

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