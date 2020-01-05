بومبيو: العالم أصبح أكثر أمانا بدون سليماني ولدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايكل بومبيو​ في حديث صحفي أن ​العالم​ أصبح أكثر أمانا بدون سليماني، وأشار بومبيو، في إشارة الى حادثة اغتيال سليماني، الى أنه "لدينا كل الصلاحيات للقيام بما فعلناه"، لافتا الى أن "أميركا سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين الذين يديرون ضرب الأهداف الأميركية".

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