البعريني: هذه المرحلة تتطلب التلاحم في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية

شدد النائب ​وليد البعريني​، أمام زواره في دارته في ​المحمرة​ على ان "هذه المرحلة تقتضي التضامن في ما بيننا وعلى ضرورة ان نتراحم ونتلاحم".

وتطرق الى ما حصل اخيرا في حلبا، معربا عن أسفه لما حصل من اعتداء على البنك و​القوى الأمنية​، مؤكدا "أحقية مطالب ​المحتجين​ والمواطنين، لكن الحكمة والتروي في معالجة ما يطرأ من أزمات في هذه المرحلة هي المطلوبة خوفا من الانزلاق إلى المجهول لا سمح الله".

وختم البعريني مشددا على أن "هذه المرحلة تتطلب التلاحم في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وكل محاولات الهروب إلى الأمام باتت مكشوفة ولم تعد تنطلي على أحد".

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