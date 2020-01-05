بومبيو يرى احتمالات حقيقية لاستهداف إيران جنوداً أميركيين









اسماء السيد - واشنطن: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريحات تلفزيونية بثّت الأحد إنّه يرى "احتمالات حقيقية" لإقدام إيران على استهداف جنود أميركيين ردّاً على اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني في بغداد.

وقال الوزير في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نعتبر أنّ هناك احتمالات حقيقية بأن ترتكب إيران خطأ وتتّخذ قرار استهداف بعض قواتنا، قوات عسكرية في العراق أو جنود في شمال شرق سوريا".

وقال بومبيو إن أي عمل عسكري أميركي مقبل ضد إيران سيكون ضمن إطار القانون الدولي، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترمب بضرب مواقع ثقافية إيرانية.

واتُهم ترمب بالتهديد بارتكاب جريمة حرب بعدما قال في تغريدة على تويتر إن "مواقع ثقافية إيرانية مهمة" هي على لائحة من 52 هدفاً للولايات المتحدة، في حال ردت ايران على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

ورداً على سؤال عما إذا كان ترمب يهدد بارتكاب جريمة حرب بحق إيران، أكد بومبيو "سنتصرف ضمن إطار القانون، بما يمليه النظام".

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وأضاف بومبيو في حديث لقناة "إيه بي سي" الأميركية "لطالما فعلنا، وسنفعل دوماً".

ورفض بومبيو إعطاء تفاصيل حول الأهداف المحتملة، لكنه أكد أن ترمب "لن يتوانى أبداً عن حماية أميركا".

وأوضح "رأيت ما نخطط إليه، في إطار الأهداف المحددة، وأنا واثق بأن وزارة الدفاع تواصل العمل على خيارات أخرى"، لافتاً إلى أن "على الشعب الأميركي أن يدرك أن أي هدفه نضربه سيكون هدفا قانونيا، ولمهمة واحدة، هي حماية أميركا والدفاع عنها".

واتهم الديموقراطيين ترمب بالتهديد بخرق معاهدة جنيف التي تنص على أن استهداف مواقع ثقافية يعد جريمة حرب.

وكتبت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن المرشحة للانتخابات الرئاسية التمهيدية في الحزب الديموقراطي في تغريدة "أنت تهدد بارتكاب جريمة حرب. نحن لسنا في حرب مع إيران. الشعب الأميركي لا يريد حرباً مع إيران".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة أن "استهداف مواقع ثقافية جريمة حرب".