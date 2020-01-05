نصرالله يدعو إلى "تحرير العراق من الاحتلال الاميركي"









اسماء السيد - بيروت: دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأحد الشعب العراقي الى طرد كل الجنود الأميركيين من العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة أميركية في العراق.

وقال نصرالله في حفل تأبين لسليماني والمهندس في الضاحية الجنوبية لبيروت "أيها الشعب العراقي الأبي، أضعف الإيمان بالرد على جريمة قتل قاسم سليماني هو إخراج القوات الأميركية من العراق وتحرير العراق من الاحتلال الجديد".