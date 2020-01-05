شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: السياحة المصرية تقدمت فى ظل تراجع دولى ومزيد من الارتفاع خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مؤشرات منظمة السياحة العالمية عن العديد من التغيرات فى حركة السياحة خلال العام الماضى 2019، تصب فى صالح الحركة السياحية المصرية.

وأكدت رمزى، فى بيان، اليوم، أن الدراسة أوضحت وجود ارتفاعات فى حركة السياحة المصرية فى حين سجلت مناطق أخرى انخفاضا ملحوظا، وهذا يدل على نجاحات السياحة المصرية فى تحقيق دفعة قوية فى ظل حالة تراجع عانت منها الكثير من الدول.

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وتوقعت رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، تحقيق مزيد من الارتفاع فى نشاط حركة السياحة المصرية خلال العام الحالى 2020، وذلك بسبب وجود الكثير من الاحداث السياحية الهامة التى تنتظرها مصر وعلى رأسها افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وكانت منظمة السياحة العالمية أكدت فى تقرير حركة السائحين عالميا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019، أن منطقة الشرق الأوسط الأعلى فى نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى حيث سجلت نسبة9%، تليها منطقتى آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا بنسب متساوية 5%، ثم منطقة أوروبا بنسبة 3%، ثم منطقة الأمريكتين بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة النمو فى أوروبا قد تباطأت إلى3% فى الفترة من يناير إلى سبتمبر، فى حين كانت ضعف هذا المعدل العام الماضى، مما يعكس تباطؤ الطلب خلال موسم الصيف والذى هو موسم الذروة فى هذه المنطقة الأكثر زيارة فى العالم، وفى الوقت ذاته كانت منطقة جنوب البحر المتوسط " مصر وتونس على وجه الخصوص" قاد حركة النمو بنسبة 5%..