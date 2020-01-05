مستشار الأمن القومي الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني

كشف روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "واشنطن إكسامينر"، اليوم السبت، أن أوبراين، أوضح أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان لديه علم بتحركات قاسم سليماني في منطقة الشرق الأوسط، بدعوى التخطيط لعمليات هجومية "وشيكة" على قوات المارينز والدبلوماسيين الأمريكيين.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن أوبراين رفض الكشف عن تفاصيل خطط الجنرال قاسم سليماني، غير أنه وصل من سوريا إلى العراق، بهدف التخطيط لعمليات تتسبب في إراقة الدماء.

ونقلت الصحيفة على لسان روبرت أوبراين أن عملية قتل سليماني الهدف منها تعطيل الهجمات المستمرة التي كان يخطط لها قائد فيلق القدس الإيراني، وردع الهجمات الإيرانية المستقبلية عبر وكلائهم أو من خلال الحرس الثوري الإيراني نفسه.

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وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى أن الإدارة الأمريكية لطالما نظرت إلى قاسم سليماني على أنه عدو قاتل للولايات المتحدة، ومسؤول عن مئات القتلى من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في تفجيرات إيرانية الصنع، أثناء حرب العراق - دون ذكر أي حرب عراقية، موضحة أن أوبراين قد أحصى عددهم بأكثر من 600 شخص، وجرح وإصابة المئات.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، فجر أمس، الجمعة، تنفيذ ضربة بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وأعلن التحالف الدولي ضد "داعش"، بوقت سابق، تخفيض عملياته في العراق. وقال مسؤول عسكري أميركي إن "التحالف الدولي خفض عملياته في العراق لأسباب أمنية".