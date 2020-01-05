البرلمان العراقي يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد

صوت البرلمان العراقي، اليوم الأحد ، على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في البلاد ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب كان وحصر السلاح في يد الدولة بالإضافة إلى إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.



كما صوت البرلمان العراقي وفقا للوكالة الوطنية العراقية نينا على إلزام

الحكومة بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الولايات المتحدة الأمريكية من خلال وزارة الخارجية.وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي قد أوصى مجلس النواب العراقي في وقت سابق اليوم باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء التواجد الأجنبي في البلاد.وقال عبدالمهدي في رسالته الموجهة إلى البرلمان التي أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إنه رغم بعض الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، أوصي البرلمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التواجد الأجنبي ووضع إجراءات عاجل لتنفيذ ذلك.



وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال أن القرار يبقى الأفضل للعراق مبدئيا وعمليا بل هو أفضل لإعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة ، وبقية الدول تؤسس لصداقات متينة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة.