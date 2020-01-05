رئيس الوزراء العراقي: الوجود الأجنبي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن بالبلاد

حثَّ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي البرلمان يوم الأحد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء وجود القوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن. وقت ممكن. وقال عبدالمهدي في كلمة أمام البرلمان رغم الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيًّا وعمليًّا. تواجهنا، لكنه يبقى الأفضل للعراق مبدئيًّا وعمليًّا. ويعقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية قال النواب إنهم سيستغلونها للمطالبة بإجراء تصويت على قرار لإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق.

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