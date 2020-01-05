"عبدالمهدي" يهاجم واشنطن في جلسة طارئة للبرلمان العراقي

هاجم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم الأحد، الولايات المتحدة في كلمة له خلال جلسة طارئة للبرلمان العراقي، تمت الدعوة إليها بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال رئيس الوزراء العراقي إن الولايات المتحدة "بدأت اتباع سياسة معنا أو علينا بعد

انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران"، بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018.

وأكد عبد المهدي، أن أبو مهدي المهندس، الذي قتل خلال الغارة الأميركية التي استهدفت سليماني يوم الجمعة الماضي في بغداد،

"لعب دورا كبيرا في السيطرة على الفصائل المسلحة ومنعها من ارتكاب انتهاكات".

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن "أميركا أبلغت الحكومة العراقية بوقوف إسرائيل وراء هجمات على مخازن ذخيرة تابعة لفصائل مسلحة في 2019".

وقال أعضاء في مجلس النواب العراقي، إنهم سيسعون خلال الجلسة الطارئة إلى إجراء تصويت على قرار يلزم الحكومة بمطالبة واشنطن بسحب القوات الأميركية من العراق.