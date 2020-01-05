فيديو جرافيك.. مع بدايته.. ماذا يحمل المستقبل للعالم في 2020

مع بداية العام الجديد تصاعدت وتيرة الخلاف بين العديد من الدول وانطلقت سيناريوهات تتنبأ باشتعال حرب عالمية ثالثة خلال 2020، والعالم في انتظار نتيجةما يحدث من الاحتكاكات بين الدول التي يمكن أن توفر الشرارة للحرب المقبلة.
ومع ذلك فإن كل أزمةعالمية لها مسارها المنطقي الخاص، والكثير من الدول سواء كانت باكستان أو الهند أو الصين أو إسرائيل أو إيران أو تركيا أو روسيا قد تشعر بأنها مضطرة بفعل الأحداث إلى التحرك.
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