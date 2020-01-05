انطلاق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع بسلطنة عُمان

مع إطلالة عام جديد 2020، تبدأ سلطنة عُمان في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع 2040 (2021 ـ 2040)، من خلال تحديد السياسات والممكنات اللازمة.

يأتي ذلك في إطار السعي العُماني إلى تحقيق معدلات نمو قوية في قطاع التصنيع من خلال الاستراتيجية الصناعية وذلك بفضل الجهود المستمرة التي تقوم بتنفيذها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال تشجيع تبني التكنولوجيات الحديثة في مجال الصناعة من أجل تحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب وتفعيل دور القطاعات غير النفطية.

تستعرض المرحلة الثانية من مشروع استراتيجية التصنيع مجالات السياسة

الخمسة عشر والتي تركز على كيفية ومدة تحقق أولويات التصنيع. حيث يأتي ذلك تماشيا مع عملية إعداد الخطة الخمسية العاشرة تحت اشراف المجلس الأعلى للتخطيط، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة التدابير اللازمة وخطة العمل والإطار الزمني لتطوير التصنيع كجزء من رؤية السلطنة 2040.

اشتملت المرحلة الأولى من مشروع استراتيجية التصنيع على التشخيص الصناعي وهو تحديد أولويات التصنيع عبر الصناعات القائمة على المعرفة (التكنولوجيا المتقدمة)، والصناعات المكثفة فيها رأس المال والموارد،

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وعوامل التمكين للحوكمة ورأس المال التكنولوجي والبشري الموفر لتعزيز تلك الأولويات.

ولا شك أن التكنولوجيا ورأس المال البشري يعتبر من بين العوامل الرئيسية الثلاثة لتمكين استراتيجية التصنيع 2040. حيث قامت عُمان بتشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز إنتاجية القوى العاملة والذي ساهم في تحسين قدرات البحث والتطوير في الجامعات وأدى إلى القيام بالأبحاث المميزة.

ولعل من الأمثلة البارزة لسياسة التشجيع، مركز أبحاث التصنيع المتقدم في جامعة صحار ومركز الابتكار الصناعي ومبادرات الابتكار عبر منصة (إيجاد) وهي المنصة الإلكترونية للتعاون بين القطاع الصناعي والقطاع الأكاديمي والبحثي في السلطنة في مجال الطاقة.

فضلاً عن أن برامج التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، هي عوامل أخرى تساعد في تنمية رأس المال البشري في سلطنة عُمان.