وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابيين اثنين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد القضاء على إرهابيين اثنين بولاية تيبازة شمال.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم الأحد أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيطبغابة تاغزوت أحسن، بلدية مسلمون بولاية تيبازة، قضت قوات الجيش اليوم على إرهابيين اثنين وضبطت بندقة آلية من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة.
وأكدت الوزارة أن العملية التي لا تزال متواصلة، تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
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