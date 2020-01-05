أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

قامت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، باستدعاء السفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، بسبب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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