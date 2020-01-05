- 1/2
- 2/2
كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
العالم - أرشيفية
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 5/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || البرلمان العراقي يوافق على إنهاء وجود القوات الأجنبية
أدلى مجلس النواب العراقي، خلال جلسة استثنائية عُقدت اليوم الأحد، بموافقته على إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيه بما فيها قوات الولايات المتحدة الأمريكية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الخارجية العراقية تعلن استدعاء السفير الأمريكي
قامت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، باستدعاء السفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، بسبب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته ضد تنظيم "داعش" بالعراق
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم الأحد، أنه سوف سقوم بتعليق مهام التدريب والدعم للقوات العراقية والقتال ضد "داعش"؛ بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للولايات المتحدة الأمريكية.