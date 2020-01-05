كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي: العالم بات أكثر أمناً بعد مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد، على أن "العالم بات أكثر أمناً اليوم"، لافتاً إلى "وجود كافة الصلاحيات؛ للقيام بما فعلناه"، في إشارة إلى استهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بواسطة طائرة مسيرة (طائرة بدون طيار) بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في حديث تلفزيوني: "تقديرات المخابرات كانت واضحة بخصوص سليماني"، مشيراً إلى أن القيادة الإيرانية تتفهم وجهة نظر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووصلتها الرسالة بوضوح.

وأوضح مايك بومبيو، أن واشنطن سترد بضربات مشروعة ضد صناع القرار الفعليين، الذين يديرون أي هجوم على أهداف أمريكية، مؤكداً على أن إدارة ترمب ستواصل إطلاع الكونجرس على التطورات في الشرق الأوسط.

ويذكر أن مهندس العمليات السرية لطهران بالخارج "سليماني"، قتل في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة على موكبه بمطار بغداد الدولي فجر يوم الجمعة، وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس، برفقة 4 ضباط إيرانيين، وقادة في الحشد.

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وبسب الضربة الأمريكية، توعدت ميليشيات الحشد بقيادة هادي العامري خلال التشييع في بغداد يوم أمس السبت، لا سيما كتائب حزب الله العراق، وعصائب أهل الحق برد موجع على تلك الضربة.

كما توعد الرئيس الأميركي دونالدد ترانب، بـ"رد قاس" إذا هاجمت إيران القواعد الأمريكية بالمنطقة أو مواطنين أمريكيين.

وقال الرئيس الأمريكي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم: "لقد هاجمونا في السابق فرددنا، وإن هاجمونا مجدداً، وهو ما لا أنصحهم بالقيام به، فسنرد بقوة أكبر وأعنف مما سبق لهم أن رأوه".

وأضاف ترامب: "لقد صرفت الولايات المتحدة للتو 2 تريليون دولار على معدات عسكرية، نحن الجيش الأكبر والأفضل في العالم، ففي حال هاجمت إيران أياً من قواعدنا أو أياً من مواطنينا فسنرسل بعضاً من تلك المعدات الحديثة دون أي تردد".