كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان العراقي يعلن موافقته على إنهاء وجود القوات الأجنبية باللاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى مجلس النواب العراقي، خلال جلسة استثنائية عُقدت اليوم الأحد، بموافقته على إنهاء الوجود الأجنبي على أراضيه بما فيها قوات الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، قد أرسل رسالة إلى البرلمان يوصي فيها بـ"إنهاء وجود القوات الأجنبية، وحسم ملف تشكيل الحكومة المقبلة وإنهاء حالة تصريف الأمور اليومية".

وتزامنت موافقة البرلمان العراقي، مع إعلان التحالف الدولي تعليق مهام مهام التدريب والدعم للقوات العراقية والقتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي؛ بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات تابعة له.

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وقال التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان: إن من "أولويتنا القصوى هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش، الهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله العراقي، تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".

وأضاف التحالف في البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية، التي تستضيف قوات من التحالف، لقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء، ودعم عملياتهم ضد داعش، ولذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".

وتشهد المنطقة حالة من التوتر بعد قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، نتيجة غارة شنتها طائرة أمريكية مسيرة (بدون طيار)، فجر يوم الجمعة الماضي، بالقرب من مطار بغداد الدولي، إلى جانب نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، وقيادات أخرى.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.