كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية العراقية تعلن استدعاء السفير الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزارة الخارجية العراقية، مساء اليوم الأحد، باستدعاء السفير الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، بسبب الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وأوضحت وزارة الخارجية العراقية، في بيان: أنها "استدعت السفير الأمريكي بسبب تكرار الضربات الجوية الأمريكية على الأراضي العراقية"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووصفت الخارجية العراقية، الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني والمهندس بأنه "اعتداء آثم" على السيادة العراقية، وعلى كل القوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول، وتمنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات على دول مجاورة.

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ويأتي هذا التطور في وقت يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون يطالب الحكومة بإنهاء الوجود الأجنبي، لا سيما الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية.

وذكر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في كلمة أمام مجلس النواب العراقي، أن "الولايات المتحدة أدخلت العراق في صراعها مع إيران"، مضيفاً أن بغداد رفضت الانخراط في العقوبات ضد إيران، مما أدى إلى تراجع الثقة الأمريكية في العراق.

ويسعى نواب بمجلس النواب العراقيـ، إلى إقرار قانون يهدف إلى إخراج القوات الأمربكية من العراق، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن.

وهددت كتائب ميليشيات حزب الله العراقي نواب البرلمان، والأكراد على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها ستمنعهم من دخول بغداد في حال امتنعوا عن تمرير القانون.