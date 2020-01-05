كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي" يوصي البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن القوات الأجنبية بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد رئيس الوزراء العراقي المؤقت، رئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأحد، على البرلمان العراقي باتخذا إجراءات عاجلة؛ لإنهاء وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، خلال جلسة للبرلمان العراقي لمناقشة مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من العراق: إننا "أمام خيارين رئيسيين، الأول هو إنهاء تواجد القوات بإجراءات عاجلة ووضع الترتيبيات لذلك".

وتابع "الخيار الثاني هو العودة إلى مسودة قرار كانت مطروحة أمام مجلس النواب الموقر، ينص أن شروط تواجد أي قوات أجنبية في العراق تنحصر بدورها بتدريب القوات الأمنية العراقية، ومساعدة العراق في ملاحقة خلايا داعش الإرهابية تحت إشراف وموافقة الحكومة العراقية".

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وأضاف عبد المهدي "التوصية التي أوصي بها كرئيس لمجلس الوزراء وكقائد عام للقوات المسلحة، هو الذهاب إلى الخيار رقم واحد".

وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم جلسة استثنائية ، بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال؛ لمناقشة القصف الأمريكي على مطار بغداد الدولي.

وأفتتح رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الجلسة الاستثنائية، بحضور 168 نائباً، ورئيس حكومة تصريف الأعمال المستقيل عادل عبد المهدي.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على قرار بشأن القصف الأمريكي، الذي استهدف قائد الحرس الثوري الإيراني قائد فيلق قدس قاسم سليماني، وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مع 6 آخرين من عناصر الحشد، وأشخاص إيرانيين، فجر يوم الجمعة الماضية الموافق 3 يناير الجاري.