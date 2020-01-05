التحالف الدولي يعلن تعليق عملياته ضد تنظيم "داعش" بالعراق

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم الأحد، أنه سوف سقوم بتعليق مهام التدريب والدعم للقوات العراقية والقتال ضد "داعش"؛ بسبب تكرار الهجمات الصاروخية على قواعد تضم قوات للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، في بيان: إن "أولويتنا المهمة هي حماية كل جنود التحالف الملتزمين بمهمة هزيمة داعش، والهجمات الصاروخية المتكررة على مدى الشهرين الماضيين من عناصر كتائب حزب الله العراقي، تسببت في مقتل أفراد من قوات الأمن العراقية ومدني أمريكي".

Advertisements

وأضاف التحالف في البيان: "نتيجة لذلك نحن ملتزمون بالكامل بحماية القواعد العراقية، التي تستضيف قوات من التحالف، ولقد حد هذا من قدرتنا على القيام بمهام التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش، لذلك أوقفنا تلك الأنشطة والأمر قيد المراجعة المستمرة".

وتشهد المنطقة حالة من التوتر عقب قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقيادات أخرى، نتيجة غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، فجر يوم الجمعة، بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وكان قبل ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، يوم الثلاثاء الماضي، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيات التابعة لإيران.