كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق يستدعي السفير الأمريكي لدى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير الأمريكي في بغداد على خلفية الضربات الجوية التي تعرضت لها القطعات العراقية في القائم.

ونددت الخارجية العراقية، بالضربات الجوية الأمريكية، ووصفتها بأنها انتهاك سافر للسيادة وخرق للاتفاق مع التحالف بقيادة أمريكا

Advertisements

وقالت الخارجية العراقية، إنه لا يجب استخدام الأراضي العراقية للهجوم على الدول المجاورة.

وأعلنت أمريكا، مقتل كل من أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لطهران، واللواء قاسم سليماني القيادي النافذ بميليشيات الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد.