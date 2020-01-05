كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الآلاف يندبون على عودة رفات سليماني إلى إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عشرات الآلاف من المشيعين الذين يرتدون ملابس سوداء بملء شوارع مشهد والأحواز لإبداء احترامهم لقاسم سليماني، القائد العسكري الأقوى والأقدس في البلاد والذي اغتيل في غارة جوية أمريكية على العراق.

وتم نقل رفات سليماني إلى مدينة الأهواز الجنوبية الغربية في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد يومين من مقتله مما أدى إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

كما قُتل عدد آخر في هجوم الجمعة على قافلة في مطار بغداد، بما في ذلك زعيم الميليشيا العراقية المدعومة من إيران أبو مهدي المهندس.

وفي لقطات حية بثت اليوم الأحد على شاشة التلفزيون الحكومي الإيراني، سار عشرات الآلاف من المشيعين عبر الأهواز وهم يحملون صورًا لسليماني، الذي كان يعتبر بطلًا لدوره في الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات وقيادته عمليات إيران في الشرق الأوسط كرئيس من قوات الحرس الثوري الإيراني (IRGC) القوات في الخارج.

وأظهرت اللقطات الحشود وهم يتجولون في ساحة مولوي بأعلام باللون الأخضر والأبيض والأحمر - تصور دماء "الشهداء" - رجال ونساء يبكون وهم يضربون صدورهم على أصوات الهتافات.

وتعتزم السلطات نقل رفات سليماني إلى مدينة مشهد المقدسة في وقت لاحق اليوم الأحد، وكذلك طهران ومدينة قم المقدسة يوم الاثنين، لمواكب الحداد العامة، ثم إلى مسقط رأسه كرمان لدفنها يوم الثلاثاء.

ويمثل اغتيال سليماني التصعيد الأكثر أهمية في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في السنوات الأخيرة.

ويتجذر الاحتكاك في القرار الأمريكي لعام 2018 بالانسحاب من الصفقة النووية الموقعة في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية. ومن المرجح أن تتفكك الاتفاقية التاريخية حيث من المتوقع أن تعلن طهران في وقت مبكر اليوم الأحد أنها سوف تتخذ خطوة أخرى بعيدا عنها في أعقاب انسحاب واشنطن وإعادة فرض العقوبات.

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وبعد اغتيال سليماني، حذر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من "الانتقام القاسي"، حيث دعا إلى الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، في حين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن رد طهران على القتل سيكون طويلًا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بضرب 52 موقعًا إيرانيًا "سريعًا وصعبًا للغاية" إذا قامت إيران بالانتقام وهاجمت مواطنين أمريكيين.

وفي الوقت نفسه، أرسلت الولايات المتحدة 3000 جندي إضافي إلى الكويت، وهو الأحدث في سلسلة من عمليات الانتشار في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، خرج عشرات الآلاف من العراقيين في مسيرة يوم السبت في عدة مدن حدادًا على المهندس وسليماني.

وصرح الجيش العراقي في صاروخ سقط مساء اليوم داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد بالقرب من السفارة الأمريكية، وأصاب آخر حي الجادرية القريب.

وأطلق صاروخان آخران على قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة لكن لم يقتل أحد. تصريح.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها.

