تمكنت مصالح الدرك الملكي، فرقة الدارجين، في المركز الترابي أكادير، صباح اليوم الأحد، من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من نوع “النفحة” على متن سيارة .
وحسب مصادر محلية، فإن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف شخص عند مدخل مدينة أكادير، يشتبه في تورطه في عملية تهريب طن من مخدر النفحة عبر سيارته.
وأضافت المصادر ذاتها أنه جرى توقيف 3 أشخاص آخرين ضواحي تارودانت لهم علاقة بالموضوع، كانوا ينتظرون تسلم الشحنة لتوزيعها في المنطقة.
ووضع الموقفون الأربع رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، في حين لايزال البحث جاريا عن شركاء آخرين في الملف.
كانت هذه تفاصيل خبر أكادير.. الدرك يضبط 1000 كلغ من “النفحة” مخبأة بإحكام داخل سيارة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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