زياش يثير “ضجة” جديدة في بريطانيا.. اتصالات رسمية من عملاق “البريمرليغ” وأجاكس يطلب 50 مليون

عاد النجم المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، ليثير ضجة إعلامية جديدة في إنجلترا، وذلك بعد أن نشرت كبار الصحف البريطانية الرياضية والعامة، خبرا واحدا مفاده أن آرسنال الإنجليزي ربط اتصالات رسمية مع الأياكس من أجل ضمه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتبت صحيفة “ذا صن” البريطانية الشهيرة، قبل قليل، بأن نادي آرسنال، بقيادة مدربه آرتيتا، قد ربط اتصالات رسمية مع إدارة نادي العاصمة الهولندية من أجل الاستفادة من خدمات زياش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ورد إدارة الأخير كان إيجابيا، لكن مع وضع شرط التوصل بملغ 42.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل حوالي 50 مليون يورو.

من جانبها، أكدت صحيفة “د تيليغراف” الشهيرة الخبر، مشددة على أن المدرب الجديد لنادي “المدفعجية” معجب كثيرا بإمكانيات اللاعب المغربي، ويرغب في الاستفادة من خدماته، خاصة أمام تناثر العديد من الأنباء التي تشير إلى قرب رحيل مسعود أوزيل عن النادي.

الصحيفة نفسها، شددت أيضا على أن “توتنهام” الإنجليزي، قد يزاحم آرسنال على هذه الصفقة، خاصة وأن فريق جوزي مورينيو عانى من مشاكل عديدة على مستوى خط الوسط وصناعة اللاعب في المباريات الأخيرة.