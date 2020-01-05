ضحية التحرش الجماعي في مصر تتنازل لصالح مرتكبي الواقعة!

تنازلت ضحية التحرش الجماعي، في مدينة المنصورة المصرية، خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، عن محضر اتهام لمرتكبي الواقعة، التي هزت الرأي العام المصري، والعربي.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم” المصرية، فإن الضحية، وصديقتها، التي تعرضت، أيضا، للتحرش، قامتا بالتنازل عن محضر الاتهام بعد مفاوضات مع أهالي الموقوفين.

تصرف ضحية التحرش الجماعي أغضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أحدثوا وسما يحمل اسم “التحرش جريمة ضد المجتمع”، مطالبين النائب العام بمواصلة البت في القضية.

Advertisements

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة تحرش جماعي، بفتاة، قيل إنها مغربية، بحسب وسائل اعلام مصرية، في شارع الجمهورية بالقرب، من بوابة جامعة المنصورة، في مصر خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الشبان يحيطون بفتاة، محاولين الاعتداء عليها جسديا، بينما هي تصرخ بشدة، ما أثار استياء العديد من النشطاء، الذين استنكروا الواقعة.

وأوضحت صحيفة “المصري اليوم”، أمس السبت، أن الضحية ليست مغربية، وإنما طالبة مصرية.