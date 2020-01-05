خنيفرة.. الدرك يوقف عصابة “الفراقشية” ويسترجع عددا كبيرا من المواشي والأبقار المسروقة !

تمكنت عناصر الدرك الملكي في المركز الترابي اكلموس، فجر اليوم الأحد، من توقيف 3 أشخاص من عصابة متخصصة في سرقة المواشي، والأبقار بإقليم خنيفرة .

وأفادت مصادر محلية أن عصابة “الفراقشية” كانت تنشط في منطقة اجلموس وخنيفرة، وتيغسالين، والنواحي، وقد روعت المنطقة، منذ أسابيع مضت، ما استنفر مصالح الأمن من أجل إلقاء القبض على المتهمين.

وتوقيف المشتبه فيهم، حسب المصدر ذاته، جاء بعد توصل مصالح الدرك الملكي في خنيفرة، بإخبارية تفيد نقل مجموعة من المواشي، والأبقار على متن شاحنات يشتبه في كونها مسروقة.

وحاصرت عناصر الدرك مكان الحادث، وتمكنت من توقيف العصابة، وحجز شاحنة وسيارتين يستعملها المتهمون في نقل المسروق، إذ عرف المكان حضور أغلب الضحايا.