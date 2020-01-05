أسهم البورصات الخليجية تتراجع بفعل التوتر الإيراني الأميركي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجع سعر سهم مجموعة "أرامكو"، النفطية السعودية العملاقة، إلى أدنى معدل منذ بدء تداوله في السوق المحلية، في ظل تراجع جماعي للأسواق الخليجية بسبب "مخاوف" المستثمرين إزاء تصاعد التوترات الإقليمية، عقب مقتل الجنرال الإيراني البارز، قاسم سليماني، بغارة أميركية في العراق.

وأغلقت أسواق الأسهم الخليجية السبعة في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، باللون الأحمر، في أول يوم تداول بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت بنسبة 3.7%، بينما هبط سوق دبي المالي 3.1% وتراجعت سوق أبو ظبي بنسبة 1.4%.

ويستمر التداول في الدول الخليجية منذ الأحد حتى الخميس، وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة الذي اغتيل فيه سليماني بضربة أميركية في بغداد.

وتراجعت السوق المالية السعودية المحلية "تداول"، وهي الأكبر في المنطقة ومن بين أكبر 10 أسواق عالمية، 2,4% مع غالبية الأسهم في الأحمر.

وتراجع مؤشر أرامكو السعودية، أكبر شركة مدرجة في العالم، بنسبة 1.7% لتصبح قيمته 34.55 ريالا ما أدى إلى تراجع قيمتها السوقية إلى 1.84 تريليون دولار.

وبدأ تداول أسهم أرامكو في السوق في 11 كانون الأول/ديسمبر. وفي 17 منه، تراجع سعر سهم أرامكو النفطية للمرة الاولى منذ بدء تداوله في السوق المحلية إذ بلغ سهر السهم 37.75 ريالا.

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ويأتي تراجع الأسواق المالية الخليجية على الرغم من ارتفاع في أسعار الطاقة الذي تعتمد عليه دول الخليج كافة في الايرادات العامة.

وقال خبير الاسواق في "ثينك ماركت" في دبي، محمد زيدان، إن "التراجع يأتي من مخاوف من اندلاع صراع أميركي-إيراني محتمل في الخليج".

وأكد زيدان لوكالة "فرانس برس" أن "الهبوط سيستمر لبعض الوقت، طالما استمرت التوترات والتهديد بنزاع مسلح".

وفي قطر، تراجعت البورصة بنسبة 2.1% على الرغم من أن الدوحة تبقي على علاقات جيدة مع إيران.

وهبطت بورصة البحرين حيث مقر الأسطول الخامس الأميركي بقيمة 2.3%. أما بورصة سلطنة عمان فتراجعت فقط بقيمة 0.3%. وتحافظ مسقط على علاقات قوية مع إيران والولايات المتحدة بينما لا تمر صادراتها النفطية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.