ريال مدريد يقف عثرة أمام انضمام إريكسن للإنتر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق ريال مدريد الإسباني يقف عثرة أمام إبرام إنتر ميلان الإيطالي لأحد أبرز الصفقات التي يحلم بها الأخير خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن إنتر توصل لاتفاق مع توتنهام وشوتس وكيل كريستيان إريكسن نجم السبيرز حول الصفقة.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة والعمولات بلغت 25 مليون يورو، إذا انتقل إريكسن إلى سان سيرو خلال الشهر الجاري.
وأوضحت أن العقبة التي تقف في وجه الصفقة تتمثل في أن إريكسن لا يزال يفكر في ريال مدريد، ويفضل الانتظار حتى نهاية الموسم، لعل الميرنغي يتحرك لضمه.
وقالت "كوريري ديللو سبورت" إن الانتظار حتى نهاية الموسم سيجعل مهمة إنتر صعبة في حسم الصفقة، بسبب ازدياد المنافسة على ضم إريكسن بعد أن يصبح صفقة مجانية.
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