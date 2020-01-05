زوج نانسي عجرم يقتل لصا اقتحم منزلهما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الأحد، النار على لص حاول اقتحام الفيلا التي يسكنان بها، في منطقة نيو سهلة كسروان، في العاصمة بيروت.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن لصا اقتحم فيلا الفنانة نانسي عجرم، ليقوم زوجها، فادي الهاشم، بقتله خلال تبادل لإطلاق النار.

وأظهر فيديو من كاميرات المراقبة في المنزل، عملية الاقتحام وإشهار اللص سلاحه أمام أحد سكان المنزل يُظن أنه الهاشم.

وقالت الوكالة إن القتيل يدعى محمد حسن الموسى، وأنه دخل فجر اليوم الأحد ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم بقصد السرقة، إلا أنه فوجئ بزوجها فادي الهاشم يشهر مسدسه في وجهه، وحصل تبادل إطلاق نار بينهما مما أدى إلى مقتل السارق على الفور.

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القتيل محمد حسن الموسى

وأضافت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى موقع الحادث لمباشرة التحقيق.

وبحس الوكالة، فإن اللص المزعوم، كان يبلغ الثلاثين عاما من عمره قبل مقتله.

من اقتحام اللص للمنزل

ولم تعلق الفنانة على الحادث حتى الآن، في حين نشر موقع قناة "إم تي في" اللبنانية صورة اللص على إحدى القنوات المحلية وصورة للفنانة التي بدت خلالها مصابة في القدم.

وأكد الموقع أن إصابتها طفيفة نقلاً عن مدير أعمالها جيجي لامارا، بينما يتداول خبر إيقاف زوجها للتحقيق بشأن الحادث.

وأظهر فيديو نشرته "إم تي في"، الفنانة وتبدو عليها علامات الصدمة مما حصل.